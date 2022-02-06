المزيد من الغيابات.. خروج ثنائي ريال مدريد من قائمة مباراة غرناطة

الأحد، 06 فبراير 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

كشفت إذاعة كادينا سير عن خروج كل من كاسيميرو ولوكاس فاسكيز من قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة.

ويلتقي ريال مدريد مع غرناطة اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

خروج الثنائي من القائمة جاء بعد إصابته بالتهاب في أمعاء المعدة وهو ما يمنع كلا اللاعبين من المشاركة في المباراة.

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الغياب يجعل كارلو أنشيلوتي في موقف صعب بسبب غياب بعض اللاعبين المهمين الآخرين الذين انضم إليهم الثنائي.

ويغيب عن ريال مدريد في المباراة أيضا كل من كريم بنزيمة وفيرلان ميندي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور الذي يغيب بسبب الإيقاف.

وكان ريال مدريد قد تعادل في مباراته السابقة في الدوري الإسباني مع إلتشي بهدفين لكل فريق، كما أقصي الفريق من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بلباو بهدف دون مقابل.

وسيحاول ريال مدريد استغلال تعثر إشبيلية الي تعادل مع أوساسونا بالأمس للابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد غرناطة الدوري الإسباني
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