تدريب تنشيطي لـ منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا

أدى منتخب مصر مرانا تنشيطيا في مقر إقامته في ياوندي، اليوم الأحد، قبل ساعات من نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وبعد المران، اجتمع اللاعبون مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، قبل تناول وجبة الغداء.

وبعد ذلك، يخلد اللاعبون للراحة قبل الانطلاق إلى ملعب أوليمبيه لخوض مباراة النهائي، ضد السنغال.

ويحلم الفراعنة بحصد لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن فازوا به للمرة الأخيرة عام 2010.

فيما لم تحصد السنغال، وصيفة النسخة الماضية، اللقب، أي مرة في تاريخها.