تشوبو موتينج يفتح النار على مدرب الكاميرون: أستحق الاحترام.. لن ألعب تحت قيادته مجددا

الأحد، 06 فبراير 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج الكاميرون أمم إفريقيا

فتح إيريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم منتخب الكاميرون النار على مدربه البرتغالي توني كونسيساو بعد نهاية مشوار الأسود في كأس الأمم الإفريقية.

وحصد المنتخب الكاميروني المركز الثالث في البطولة التي يستضيفها وتنتهي يوم الأحد بالمباراة النهائية بين مصر والسنغال.

وقال تشوبو موتينج في تصريحات للصحفيين عقب الانتصار على بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث: "لقد تحدثت مع المدرب وأخبرته أنني لا أشعر بحالة نفسية جيدة تجعلني أشارك أمام بوركينا بسبب كل ما حدث في الأيام القليلة الماضية".

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وأضاف "أنا محبط للغاية لأنني جئت لمساعدة الفريق على الفوز بكأس الأمم الإفريقية. وأنا أستحق الاحترام. أظهر لي المدرب أنه لا يعتمد علي بنسبة 100٪".

وأكمل "ما حدث في ربع النهائي ونصف النهائي. بالنسبة لي هو عدم الاحترام، لم يدفع بي في مباراة صعبة مدتها 120 دقيقة مثل تلك التي لعبناها ضد مصر في نصف النهائي، لم يكن الأمر طبيعيا بالنسبة لي، تألمت حقا".

وتابع "أحب بلدي الكاميرون وأحب اللعب أمام الجمهور الكاميروني وليس لدي مشكلة مع منتخب بلادي لكني أخبرت المدرب أن الأمر صعب بالنسبة لي معه".

وشدد مهاجم بايرن ميونيخ "مع هذا المدرب لم يعد الأمر ممكنا بالنسبة لي".

وأتم "في مرحلة ما لا يمكنك أن تغلق فمك. أنا حزين وأشعر بخيبة أمل لما حدث. أحترم اختيارات المدرب، لكن يجب علينا أيضا احترام مشاعر اللاعبين".

الكاميرون إيريك ماكسيم تشوبو موتينج
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