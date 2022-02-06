كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهات سهلة للكبار في الدور الخامس

وتستكمل اليوم باقي مباريات الدور الرابع من البطولة على الرغم من إقامة القرعة وتحديد المواجهات المقبلة.

ووضعت القرعة الفرق الكبيرة المستمرة في البطولة في مواجهات سهلة خلال الدور المقبل.

وجاءت القرعة كالآتي

لوتون سيتي X تشيلسي

كريستال بالاس X ستوك سيتي

بيتيربوروه X مانشستر سيتي

الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي X نورويتش سيتي

ساوثامبتون X وست هام

ميدلزبره X توتنام

نوتنجهام فورست X الفائز من مباراة ليستر سيتي وهدرسفيلد

إيفرتون X الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود

وكان كل من مانشستر يونايتد وأرسنال قد تم إقصائهم من البطولة في دور مبكر.