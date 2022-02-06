حين هز صلاح والنني وحجازي شباك السنغال في مباراة واحدة قبل 12 عاما

الأحد، 06 فبراير 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

قبل نحو 12 عاما شهدت مواجهة مصرية سنغالية نجاح الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي في هز شباك أسود التيرانجا.

صلاح والنني سيلعبان نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال يوم الأحد بينما يغيب حجازي بسبب الإصابة.

في 24 أكتوبر 2010 لعب الثلاثي ومعه أيمن أشرف ضد منتخب السنغال للشباب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية دون 20 عاما.

أخبار متعلقة
إنفانتينو: مصر والسنغال استحقتا الوصول للنهائي.. مستقبل الكرة الإفريقية مشرق خبر في الجول – بعثة منتخب مصر تغادر لـ القاهرة فورا بعد نهائي كأس أمم إفريقيا قصة مواجهة وحيدة لـ كيروش ضد سيسيه مدرب السنغال كيروش يفتح النار: الإيقافات والغرامات؟ يعاقبون البريء لأن من فعل الأمر ذو نفوذ واسع

المواجهة المصرية السنغالية كانت في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للشباب 2011 التي تؤهل لكأس العالم للشباب في العام نفسه.

خسر الفراعنة الصغار لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، قبل أن يتواجه الفريقان في لقاء الإياب بعدها بنحو شهر.

الشوط الأول من لقاء الإياب انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل النني أول أهداف المباراة من ركلة جزاء.

وضاعف حجازي النتيجة بعدما راوغ حارس السنغال، ثم اختتم صلاح ثلاثية الصعود لأمم إفريقيا للشباب في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة دماء مصرية بعد اعتداء لاعبي السنغال على عبد الله عبد العظيم، وإشهار ثلاث بطاقات حمراء عقب الاشتباكات التي اندلعت عقب تسجيل الفراعنة هدفهم الثالث.

لاحقا حصد منتخب مصر الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية للشباب وتأهل لكأس العالم بكولومبيا في العام نفسه.

وودع البطولة من دور الـ16 على يد الأرجنتين.

محمد صلاح محمد النني أحمد حجازي مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
إنفانتينو: مصر والسنغال استحقتا الوصول للنهائي.. مستقبل الكرة الإفريقية مشرق خبر في الجول – بعثة منتخب مصر تغادر لـ القاهرة فورا بعد نهائي كأس أمم إفريقيا كيروش يفتح النار: الإيقافات والغرامات؟ يعاقبون البريء لأن من فعل الأمر ذو نفوذ واسع قصة مواجهة وحيدة لـ كيروش ضد سيسيه مدرب السنغال
أخر الأخبار
حين هز صلاح والنني وحجازي شباك السنغال في مباراة واحدة قبل 12 عاما 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
5 محترفين في أوروبا ونجل سيد معوض ضمن قائمة منتخب مصر مواليد 2006 40 دقيقة | منتخب مصر
اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم ساعة | كأس العالم للأندية
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة حامل اللقب ساعة | الدوري الفرنسي
إنفانتينو: مصر والسنغال استحقتا الوصول للنهائي.. مستقبل الكرة الإفريقية مشرق ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مورينيو غاضبا: كرة القدم أصبحت رياضة أخرى 2 ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – بعثة منتخب مصر تغادر لـ القاهرة فورا بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيروش يفتح النار: الإيقافات والغرامات؟ يعاقبون البريء لأن من فعل الأمر ذو نفوذ واسع 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة