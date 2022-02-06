5 محترفين في أوروبا ونجل سيد معوض ضمن قائمة منتخب مصر مواليد 2006

الأحد، 06 فبراير 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر مواليد 2006

أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 قائمته التي ستدخل معسكرا مغلقا في الإمارات.

وشهدت القائمة 30 لاعبا منهم خمسة محترفين في الدوريات الأوروبية.

وجائت قائمة اللاعبين المحترفين كالآتي:

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تيبو جوبريل (هوفنهايم الألماني)

كريم أحمد (ليفربول الإنجليزي)

سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)

إبراهيم حجازي (رايو فايكانو الإسباني)

أمير صالح (أوتريخت الهولندي)

بينما جاءت قائمة اللاعبين المحليين كالآتي:

عبد المنعم تامر (زد) - زياد هيثم (بيراميدز) - عمر كمال (الأهلي) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الرحمن علي (الزمالك) - آدم حسن (المقاولون العرب) - محمد نبيل (غزل المحلة) - علي نوفل (الزمالك) - إبراهيم عادل (الأهلي) - محمد عبد المنعم (زد) - يوسف محمود (بيراميدز) - محمد السيد (الزمالك) - يوسف إسلام (الأهلي) - محمد عبد الناصر (المقاولون العرب) - علي إيهاب (إنبي) - مروان محمود (زد) - هشام مصطفى (الأهلي) - عمر معوض (الأهلي) - محمد عبد المقصود (المقاولون العرب) - عمار وليد (الأهلي) - عمر خضر (زد) - عبد الرحمن هاني (وادي دجلة) - بشار أشرف (الإسماعيلي) - أحمد جبل (النجوم) - حيام عادل (الأهلي).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال المعسكر في يومي 16 و18 فبراير الحالي للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

منتخب مصر محمد وهبة
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