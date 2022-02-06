قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة حامل اللقب

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق التي ستلعب أمام ليل حامل لقب الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان مع ليل على ملعب الأخير في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة عودة أشرف حكيمي بعد مشاركته مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: جانلويجي دوناروما - كيلور نافاس - أليكساندر ليتيليير

الدفاع: أشرف حكيمي - برينسيل كيمبيمبي - ماركينيوس - خوان بيرنات - كولين داجبا - لايفين كورزاوا - ثيلو كيهرير - نونو مينديز - ديا إبيمبي

الوسط: ماركو فيراتي - ليوناردو باريديس - دانيلو - تشافي سيمونز - إدوار ميتشوت

الهجوم: كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا - يوليان دراكسلر - ليونيل ميسي