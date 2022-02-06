إنفانتينو: مصر والسنغال استحقتا الوصول للنهائي.. مستقبل الكرة الإفريقية مشرق

الأحد، 06 فبراير 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

صلاح ماني مصر السنغال

يؤمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن الكرة الإفريقية ينتظرها مستقبل مشرق، قبل ساعات من ختام بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي مساء الأحد في نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال إنفانتينو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "مصر والسنغال استحقا الوصول للنهائي في هذه المسابقة الصعبة".

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وأضاف "مصر والسنغال قوتين كبيرتين في الكرة الإفريقية والعالمية".

وتابع "نتطلع لمشاهدة مباراة نهائية رائعة بين فريقين يملكان أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل رئيس فيفا "عندما ترى المهارات وحب كرة القدم في إفريقيا عليك أن تعمل معهم بشكل مقرب من أجل تطوير اللعبة

وأتم إنفانتينو "مستقبل الكرة الإفريقية مشرق، ونحن فخورون بكوننا جزء من ذلك".

ويستعد الفراعنة لمواجهة أسود التيرانجا الساعة 9 مساء الأحد وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ويسعى المصريون للتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما تطارد السنغال لقبها الأول.

مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية
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