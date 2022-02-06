مورينيو غاضبا: كرة القدم أصبحت رياضة أخرى

الأحد، 06 فبراير 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

مورينيو ونيكولو زانيولو أمام جنوى

شدد جوزيه مورينيو مدرب روما على غضبه بعد إلغاء هدفا لفريقه في وقت متأخر أمام جنوى.

وتعادل روما مع جنوى بدون أهداف على ملعب أوليمبيكو في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وألغى الحكم هدفا لروما سجله نيكولا زانيولو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو ليحتسب خطأ لجنوى، كما أشهر البطاقة الحمراء لزانيولو بسبب الاعتراض.

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وقال مورينيو في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة: "إذا كان هذا القرار الذي اتخذه الحكم صحيحا، فإن لعبتنا التي أصبحت لعبة الناس منذ سنوات وجعلت العالم يقع في الحب قد تغيرت، كرة القدم أصبحت رياضة أخرى".

وتابع "إذا كانت تلك اللعبة تستحق الخطأ فإن كرة القدم لم تعد كالسابق".

وأضاف "إذا ارتكب الحكم خطأ وذهب للتحقق من صحة الهدف سيكون أول شخص غير سعيد بالخطأ، وبالنسبة لنا في روما الأمر أشبه بـ "الديجا فو" لأنه تكرر معنا كثيرا هذا الموسم بالفعل".

مدرب روما الحالي وإنتر الأسبق وصلى إلى المباراة رقم 100 في الدوري الإيطالي، حقق خلالهم الفوز في 61 وتعادل في 22 وخسر 17.

تعادل رفع رصيد روما لـ 39 نقطة في المركز السادس، فيما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

روما جوزيه مورينيو الدوري الإيطالي
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