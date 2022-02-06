خبر في الجول – بعثة منتخب مصر تغادر لـ القاهرة فورا بعد نهائي كأس أمم إفريقيا

تغادر بعثة منتخب مصر العاصمة الكاميرونية ياوندي، مباشرة بعد صافرة نهاية مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ضد السنغال.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي البعثة قرروا عدم الانتظار للصباح، والسفر بطائرة خاصة من ياوندي للقاهرة بعد مباراة مساء اليوم الأحد.

ويأتي ذلك، في ظل غموض موقف خماسي الأهلي، الذي يريد ناديه سفره إلى أبو ظبي مباشرة للالتحاق ببعثة الفريق في كأس العالم للأندية.

ويمثل الأهلي في منتخب مصر كل من محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وكان معهم أكرم توفيق قبل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في 11 يناير الماضي.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي مساء اليوم الأحد من أجل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.