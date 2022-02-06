كيروش يفتح النار: الإيقافات والغرامات؟ يعاقبون البريء لأن من فعل الأمر ذو نفوذ واسع

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سهام الانتقادات إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد معاقبته ومساعده روجر دي سا على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراتي المغرب والكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021 الأحد على ملعب أوليمبيه في ظل إيقاف كيروش ومساعده للإيقاف.

وقال كيروش في تصريحات للصحفيين: "تم إيقافي أنا ومساعدي روجر دي سا 6 مباريات وهو أمر لا يصدق".

وأضاف "هناك حقائق كتبت في التقارير تقول إن روجر بريء، لكنه كان ضحية اعتداء في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس".

وأكمل المدرب البرتغالي "روجر دي سا تم دفعه ووقع على الأرض وكان يحاول الدفاع عن نفسه"

وشدد "يبدو أن السيد الذي قام بهذا الفعل ذو نفوذ واسع فعاقبوا روجر بالإيقاف 4 مباريات لأنه من السهل أن تعاقب البريء".

وشرح "لقد أتى هذا السيد من الجانب المغربي ودفع مدربنا ووقع على الأرض، وحين دافع عن نفسه عاقبوه بالإيقاف، كانت النتيجة 4-0، تم إيقاف روجر 4 مباريات، والمسؤول المغربي لا شيء".

وتابع "أنا وهو الآن خارج الملعب بعد كل ما فعلناه من تضحيات لأجل وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية".

وواصل مدرب جنوب إفريقيا السابق "يد لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي قوية جدا وتصدر قرارات عنيفة".

واستمر كيروش "لدينا شهود على الواقعة ولكن لم يستمع أحد، ولم تعطى لنا الفرصة لنقول ما حدث، ولا أحد يهتم بما حدث من وجهة نظرنا".

وأتم "وهناك أيضا أزمة عدم حضوري المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء المغرب، لقد ذهبوا بي لمكان آخر غير مكان المؤتمر الصحفي ثم عاقبونا بغرامة، فمن السهل معاقبة الطرف الأضعف".































































































































































































































































































وسيغيب كيروش عن النهائي ضد السنغال يوم الأحد بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الكاميرون بالدور نصف النهائي.

ويستعد الفراعنة لمواجهة أسود التيرانجا الساعة 9 مساء الأحد وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ويسعى المصريون للتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما تطارد السنغال لقبها الأول.