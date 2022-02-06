مران الأهلي – دقيقة حداد.. مشاركة حسام حسن وتخفيف الحمل البدني

وقف لاعبو الأهلي دقيقة حدادا قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد في أبو ظبي، على روح الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس السبت بعد سقوطه في بئر.

وخلال المران، شارك المهاجم غير المقيد في قائمة كأس العالم للأندية، حسام حسن، بشكل كامل في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لاختبار طبي أثبت شفائه من الشد في عضلة السمانة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي أمس السبت.

قاد كابيللو رانجواجا، مدرب الأحمال، فقرات بدنية خفيفة ومتنوعة للاعبين في بداية مران الفريق الجماعي.

وخاض الفريق الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 40 دقيقة، مع تخفيف الحمل البدني وذلك لتفادي حالة الإرهاق، بعد الجهد الذي بذله اللاعبون في لقاء في لقاء أمس.

واختتم الجهاز الفني المران بفقرات للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وكذلك التصويب على المرمى.

وخلال المران، ظهرت أجهزة قياسات خاصة أشرف علي تركيبها أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وأحد المتخصصين تركزت على المجموعة الأساسبة التى شاركت في مباراة مونتيري، لإجراء بعض القياسات البدنية.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن أحمد أبوعبلة أعلن عن استخدام تكنولوجيا GNSS الجديدة في القياسات البدنية للاعبي الفريق بداية من المران الجماعي الذي أقيم اليوم.

ووجه أبو عبلة الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وحسام غالي، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التعاقدات؛ للمساعدة في سرعة التوصل لاتفاق شراء وتشغيل التكنولوجيا واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت قمصان اللاعبين في التدريبات والمباريات.

وقال أبوعبلة إن القميص الذي يرتديه اللاعبون يحتوي على جهاز تتبع GPS يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع شركة Statsports الانجليزية المتخصصة في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في القياسات البدنية، ليصبح النادي الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يستخدمها على غرار أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشركة الإنجليزية هي صاحبة الريادة في العالم في تطوير تكنولوجيا GNSS واستحداث أبرز التفاصيل التي تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدني للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدني وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

واختتم أبوعبلة تصريحاته مؤكدا أن الشركة أوفدت مندوبا متخصصا للنادي الأهلي؛ لتدريب اللاعبين والجهاز الطبي والمعد البدني للفريق على استخدام الأجهزة الجديدة.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الثلاثاء بعدما أطاح بمونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني يوم السبت.

وإذا فاز الأهلي سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.

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