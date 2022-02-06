عبد الحفيظ: اتفقت مع ثنائي المنتخب على التواصل بعد النهائي لتنسيق السفر لـ أبو ظبي

الأحد، 06 فبراير 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أنه اتفق مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، وزميله عمرو السولية لاعب الوسط، على التواصل بعد نهائي كأس أمم إفريقيا، لتنسيق سفر الثنائي وزملائه لاعبي الأهلي إلى أبو ظبي للالتحاق ببعثة الفريق في كأس العالم للأندية.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر
الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النهار: "تحدثنا مع محمود الخطيب رئيس النادي لتنسيق عودة اللاعبين بشكل سريع. اتفقت مع الشناوي والسولية أن يفتحوا هواتفهما لتنسيق العودة لأبو ظبي بشكل سريع".

ويمثل الأهلي في منتخب مصر كل من محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وكان معهم أكرم توفيق قبل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في 11 يناير الماضي.

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ويلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الثلاثاء بعدما أطاح بمونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني يوم السبت.

وإذا فاز الأهلي سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.

وعن الفوز ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية قال عبد الحفيظ: "أهم ما يميزنا هو القتالية والروح. موسيماني كان يتحدث بشكل هائل مع اللاعبين حتى في ظل زيادة الصعوبات من إصابات، مثل إصابة عمار حمدي. تلك الصعوبات تُخرج الشخصية التي في داخلك".

محمد الشناوي عمرو السولية مصر الأهلي سيد عبد الحفيظ
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