نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم
الأحد، 06 فبراير 2022 - 11:18
كتب : FilGoal
أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عبر حسابه نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويلعب الأهلي ضد بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء في ملعب آل نهيان.
وتجاوز الأهلي عقبة مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بالفوز بهدف محمد هاني يوم السبت.
والفائز من لقاء الأهلي وبالميراس سيخوض نهائي البطولة ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.
ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة.
وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية في البطولة مرتين 2006 و2021.
نفاذ تذاكر مباراة #بالميراس البرازيلي و #الأهلي المصري#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/kwmDEgIp3E— مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) February 6, 2022
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتحرك لسفر لاعبيه من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة "عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب