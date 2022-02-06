نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم

الأحد، 06 فبراير 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - هدف محمد هاني

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عبر حسابه نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء في ملعب آل نهيان.

وتجاوز الأهلي عقبة مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بالفوز بهدف محمد هاني يوم السبت.

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والفائز من لقاء الأهلي وبالميراس سيخوض نهائي البطولة ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية في البطولة مرتين 2006 و2021.

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