كهربا: كنت واثقا في فوز الأهلي.. وهذه رسالتي لمنتخب مصر

الأحد، 06 فبراير 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

شدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب هاتاي سبور التركبي المعار من صفوف الأهلي على سعادته بفوز فريقه السابق على مونتيري والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، كما وجه كهربا رسالة إلى منتخب مصر قبل خوض نهائي كأس الأمم الإفريقية.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام في الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي والذي سيلاقي فيه فريق بالميراس البرازيلي.

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وقال كهربا في تصريحات عبر قناة النهار: "الأهلي فرحنا اليوم وأتمنى أن يصل إلى المباراة النهائية وأن يحقق نتائج كبيرة، وبإذن الله يفوز منتخب مصر ويتوج باللقب أمام السنغال".

واستمر "دائما ما أتحدث مع جميع اللاعبين في مصر وفي النادي الأهلي وأساندهم، شاهدت المباراة اليوم ولو كنت أعرف أن تلك الظروف ستحدث للنادي لما خرجت للإعارة ولكن الأمر خارج عن إرادتي لأنني كنت أحتاج لأن ألعب".

وتابع "سعيد جدا بالمباراة وهذا شيء غير جديد على الأهلي لأن أي أحد يرتدي ذلك القميص يلعب برجولة تحت أي ظروف".

وشدد "بالطبع كنت أتمنى أن أشارك في تلك المباراة وكنت أشاهدها وأشعر بأنني ألعب معهم وسعيد بهم لأنني عاشرت تلك المجموعة وكانوا لا يشاركون كثيرا واستحملوا الكثير ولكنهم كانوا معي دائما واليوم ربنا نصرهم".

وواصل "وأبارك للجهاز الفني الذي عمل مع اللاعبين بشكل كبير خلال تلك الفترة وأبارك بالأخص لمحمد هاني ورامي ربيعة الذين تحملوا الكثير خلال الفترات الماضية وكنت أعرف قبل المباراة بأننا سنحقق الفوز".

ووجه كهربا رسالة إلى لاعبو منتخب مصر قبل مباراة السنغال النهائية قائلا: "لاعبي المنتخب لا يحتاجون إلى كلمة من كهربا لأنهم يعرفون بأن مصر بأكملها خلفهم ودعمي الوحيد الذي أوجهه إليهم هو أن أخبرهم بانهم فعلوا ما أدوا وأكثر في ظل الظروف والأجواء في الكاميرون، وأنا واثق بأنهم سيحققون اللقب".

وأضاف "محمد صلاح هو أكثر اللاعبين الذين أشعر بالسعادة من أجلهم وأتمنى أن يفوز لكي يحقق بطولة مع منتخب مصر وأتمنى أن يحقق لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام".

ويلعب منتخب مصر اليوم مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

وشدد "أنا حياتي بالكامل وانتمائي للنادي الأهلي، أركز في الفترة الحالية على اللعب بشكل جيد من أجل العودة إلى المنتخب وبإذن الله سأتواجد خلال المعكسر المقبل، ولا أعرف ما سيحدث بعد انتهاء الإعارة ولكن ما أتمناه هو العودة إلى الأهلي بالطبع".

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي سبور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال شهر يناير الماضي.

وشارك كهربا منذ انتقاله إلى هاتاي سبور في أربع مباريات، وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.

محمود عبد المنعم كهربا الأهلي منتخب مصر
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