استئناف كاف تقبل الطعن المصري على إيقاف داوود وغرامة المؤتمر الصحفي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قرارات لجنة الاستئناف في الطعن المصري على قرارات لجنة الانضباط في ذات الاتحاد، بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبحسب كاف، ألغت لجنة الاستئناف إيقاف مروان داوود لمباراتين، ليصبح متاحا في نهائي البطولة اليوم ضد السنغال.

ولكن، رفضت لجنة الاستئناف بقية الطعون المصرية على قرارات لجنة الانضباط عقب مباراة المغرب، لتستمر غرامة وإيقاف مساعد كارلوس كيروش، روجير دي سا.

وكذلك، تم تخفيض غرامة عدم حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة، من 100 ألف دولار مع تسديد نصفها ووضع النصف الآخر مع إيقاف التنفيذ، إلى 50 ألف دولار، يُسدد نصفها ويتم إيقاف تنفيذ النصف الآخر.

وبذلك، تستمر الغرامات الموقعة على مصر، وهي الـ 10 آلاف دولار لسوء السلوك بعد المباراة، و50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات كاف على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق.