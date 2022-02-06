والد محمد شريف: كيروش قال للاعب إن ما حدث غير مقصود

كشف والد محمد شريف لاعب مصر ما قاله كارلوس كيروش مدرب الفريق للأخير بعد مشاركته لدقائق معدودة أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال والد مهاجم الأهلي عبر قناة النهار:"كيروش احتوى اللاعب، وحدثه بشكل جيد".

وواصل "قال له إن ما حدث غير مقصود، والفترة المقبلة ستكون لك".

وأتم "الفريق تعامل نفسيا بشكل جيد مع شريف".

وشارك شريف على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 106 قبل أن يفاجأ بخروجه في الدقيقة 118 ليدخل أحمد سيد "زيزو".

وتأهلت مصر لنهائي إفريقيا بعد إقصاء الكاميرون بركلات الترجيح.

ويجري النهائي اليوم الأحد الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN Max 1.