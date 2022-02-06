والد محمد شريف: كيروش قال للاعب إن ما حدث غير مقصود

الأحد، 06 فبراير 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

محمد شريف - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

كشف والد محمد شريف لاعب مصر ما قاله كارلوس كيروش مدرب الفريق للأخير بعد مشاركته لدقائق معدودة أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال والد مهاجم الأهلي عبر قناة النهار:"كيروش احتوى اللاعب، وحدثه بشكل جيد".

وواصل "قال له إن ما حدث غير مقصود، والفترة المقبلة ستكون لك".

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وأتم "الفريق تعامل نفسيا بشكل جيد مع شريف".

وشارك شريف على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 106 قبل أن يفاجأ بخروجه في الدقيقة 118 ليدخل أحمد سيد "زيزو".

وتأهلت مصر لنهائي إفريقيا بعد إقصاء الكاميرون بركلات الترجيح.

ويجري النهائي اليوم الأحد الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN Max 1.

منتخب مصر محمد شريف كأس إفريقيا
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