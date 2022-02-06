خبر في الجول - الأهلي يتحرك لسفر لاعبيه من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة

الأحد، 06 فبراير 2022 - 10:14

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يسعى الأهلي لجاهزية جميع عناصره قبل لقاء بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية بما في ذلك الموجودين في الكاميرون مع منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تواصل مع مسؤولي وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت لتسهيل سفر لاعبيه الدوليين من الكاميرون إلى الإمارات.

ويأمل الأهلي التحاق لاعبيه الدوليين ببعثة الفريق في الإمارات مباشرة بعد نهائي كأس إفريقيا 2021.

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ويسعى الأهلي بالتنسيق مع الوزارة واتحاد الكرة لانتقال اللاعبين إلى أبو ظبي صباح الإثنين.

ويخوض لاعبو الأهلي الدوليون، مع زملائهم في منتخب مصر، نهائي كأس إفريقيا اليوم الأحد.

يواجهون السنغال في ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء.

ويمثل الأهلي في منتخب مصر كل من محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وكان معهم أكرم توفيق قبل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في 11 يناير الماضي.

ويريد الأهلي انضمام اللاعبين المذكورين إلى بعثته في أسرع وقت ليتسنى لهم المشاركة ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الثلاثاء بعدما أطاح بمونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني يوم السبت.

وإذا فاز الأهلي سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية
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