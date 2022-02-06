تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تستمر التقارير الصحفية في الحديث عن استبعاد الهولندي جورجينيو فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك نظرا لمعاناته من الإصابة، استمرارا لمشاكله المتكررة مع الركبة والكاحل طوال الموسم التي أبعدته عن عدة أسابيع وأفقدته الثقة في قدرته على الاستمرار في النصف الثاني من الموسم.

واتخذ باريس سان جيرمان قرارا قويا بالفعل، باستبعاد أندير هيريرا وخوان بيرنات وجوليان دراكسلر.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام آخرها بليتشر ريبورت، فإن فينالدوم سيكون خارج قائمة باريس سان جيرمان الأوروبية.

ووقع اللاعب مجانا مع فريق حديقة الأمراء بعد رفضه التجديد مع ليفربول الإنجليزي.

وانتشرت التقارير عن محاولة نيوكاسل يونايتد لاستعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلا أن الأمور لم تتحرك.