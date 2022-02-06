تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأحد، 06 فبراير 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

جورجينو فينالدوم

تستمر التقارير الصحفية في الحديث عن استبعاد الهولندي جورجينيو فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك نظرا لمعاناته من الإصابة، استمرارا لمشاكله المتكررة مع الركبة والكاحل طوال الموسم التي أبعدته عن عدة أسابيع وأفقدته الثقة في قدرته على الاستمرار في النصف الثاني من الموسم.

واتخذ باريس سان جيرمان قرارا قويا بالفعل، باستبعاد أندير هيريرا وخوان بيرنات وجوليان دراكسلر.

أخبار متعلقة
كين يقصي برايتون ويطير بـ توتنام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟ ريمونتادا كاميرونية تقتل بوركينا

وبحسب العديد من وسائل الإعلام آخرها بليتشر ريبورت، فإن فينالدوم سيكون خارج قائمة باريس سان جيرمان الأوروبية.

ووقع اللاعب مجانا مع فريق حديقة الأمراء بعد رفضه التجديد مع ليفربول الإنجليزي.

وانتشرت التقارير عن محاولة نيوكاسل يونايتد لاستعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلا أن الأمور لم تتحرك.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان فينالدوم
نرشح لكم
لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد بوليسيتش: لا أستوعب حتى الآن تتويجنا بأبطال أوروبا إيقاف ووكر 3 مباريات وغياب باريلا عن مواجهتي ليفربول ضمن عقوبات دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش ساعة | كأس العالم للأندية
عامر حسين: روح المنتخب الحالية قادرة لقيادة الفريق نحو كأس العالم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كين يقصي برايتون ويطير بـ توتنام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | أوروبا
طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب ساعة | كأس العالم للأندية
كيروش: إذا كان عليّ أن أدفع ثمنا باهظا فلا أهتم.. المهم هو أن مصر في نهائي أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟ ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي