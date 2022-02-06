موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن أكثر ما أزعجه في مواجهة مونتيري المكسيكي هو إهدار لاعبي فريقه للفرص.

وفاز الأهلي يوم السبت على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 سجله محمد هاني.

وتحدث موسيماني لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "ذاكرنا مونتيري جيدا وضغطنا على نقاط قوتهم".

وواصل "أصعب أوقات المباراة هي عند إهدارنا الفرصة الواحدة تلو الأخرى لأنني انتظرت الهدف الثاني بعدما كانت لدينا فرصة مضاعفة النتيجة".

ووجه المدرب الجنوب إفريقي رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أقول لمشجعي الأهلي أحبهم وتواجدهم معنا يعطينا دفعة إضافية، وأؤكد لكم أننا هنا لننافس وليس للتمثيل المشرف، وعلينا الفوز بالمباريات".

فيما وجه موسيماني رسالة للاعبي منتخب مصر ومحمد شريف بشكل خاص ومدرب الفراعنة كارلوس كيروش قائلا: "أتمنى الأفضل لمنتخب مصر ومدربه كارلوس كيروش والفوز بأمم إفريقيا، وأقول لمحمد شريف عندما تنضم لنا ستكون إضافة قوية".

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال مساء اليوم الأحد في ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.