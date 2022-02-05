كين يقصي برايتون ويطير بـ توتنام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صعد توتنام هوتسبير للدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم هاري كين أولا لـ توتنام في الدقيقة 13 من تمريرة بيير إيميل هويبيرج.

وسجل سولي مارش بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لـ توتنام مع الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني قلص يفيس بيسوما الفارق لـ برايتون في الدقيقة 63.

3 دقائق بعد ذلك، ووسع هاري كين النتيجة لـ توتنام مجددا بالهدف الثالث.

وشارك الوافد الجديد ديان كولوسيفسكي للمرة الأولى مع تونام كبديل في الدقيقة 68.

ولعب رودريجو بينتاكور للمرة الأولى بقميص توتنام كبديل قبل النهاية بـ 13 دقيقة.

المباراة شهدت أيضا عودة الكوري الجنوبي سون هيونج مين للتواجد في التشكيل الأساسي بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة.

وتأهلت فرق مانشستر سيتي وتشيلسي ووست هام وكريستال بالاس وساوثامبتون وإيفرتون من البريميرليج للدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد اليوم.