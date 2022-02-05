طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على محاولة الفريق تخطي العقبات في كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري.

وتفوق الأهلي على مونتيري بهدف محمد هاني في ربع النهائي وضرب موعدا مع بالميراس في المربع الذهبي.

وقال طاهر عقب نهاية اللقاء: "كانت مباراة صعبة في ظل الغيابات العديدة وعوضنا ذلك بالروح ومساندة الجماهير".

وأضاف "حلمنا العام الحالي أن نحقق شيئا أفضل من السنة الماضية، لكن الظروف ضدنا بسبب الإصابات والغيابات وسنحاول فعل شيئا".

وأكمل "المنتخب يؤدي أداءً أكثر من رائع وتعاهدنا مع لاعبي الأهلي في المنتخب بأننا سنقدم شيئا للنادي حتى موعد عودتهم والمشاركة في المباريات المقبلة".

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ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.