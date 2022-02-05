كيروش: إذا كان عليّ أن أدفع ثمنا باهظا فلا أهتم.. المهم هو أن مصر في نهائي أمم إفريقيا

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

طرد كارلوس كيروش وانفعاله على قرار الحكم

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر عن غيابه عن المباراة النهائية لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021 غدا الأحد على ملعب أوليمبيه.

وقال كارلوس كيروش لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم أسيء إلى أحد، لم أفعل أي شيء عنيف أو أي شيء. ولكن هذه هي الحياة".

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وأضاف "لدي راحة بال. المهم هو معرفة أن مصر في النهائي. أستطيع أن أتعايش مع ما يحدث لي".

وأوضح "لأنني بذلت قصارى جهدي للدفاع عن مصالح اللاعبين خلال المباراة، وجذب انتباه (الحكام) من خلال احترام الأخلاق الحميدة".

وأكمل "بعد 44 عاما من مسيرتي المهنية، وصلت إلى النهائي ولن أتمكن من الاستفادة من هذا التحدي الرائع".

وأردف "إذا كان عليّ أن أدفع ثمنا باهظا، فأنا حقا لا أهتم. أتمنى أن يستمتع عالم كرة القدم بكرة قدم إفريقية نقية وصادقة وأصيلة. لأن إفريقيا تحتاجها. إفريقيا تستحق ذلك".

وفي حديثه مع الصحفيين قال: "فخور بما فعلته خلال مواجهة الكاميرون والأهم هو فوز منتخب مصر، أنا ورجير دي سا خارج الملعب ولن نكون متواجدين في النهائي بعد كل التضحيات (على مساعده)".

وتابع "لا أريد الحديث عن التحكيم ولكن لجنة الانضباط تصدر عقوبات قاسية جدا وتخرج بقرارات صارمة، لدينا تقارير وأحداث عما حدث في النفق ولكن لم تكن هناك فرصة للسماع".

وأتم "انتظر تقديم استئناف من الاتحاد المصري، جاء جزء من الطاقم المغربي لعندنا ودفع المدرب وسقط إلى الأرض وحاول الدفاع عن نفسه وكانت النتيجة إيقافه لأربع مباريات".

وسيغيب كيروش عن النهائي ضد السنغال يوم الأحد بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الكاميرون بالدور نصف النهائي.

ويستعد الفراعنة لمواجهة أسود التيرانجا الساعة 9 مساء الأحد وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ويسعى المصريون للتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما تطارد السنغال لقبها الأول.

كارلوس كيروش كأس الأمم الإفريقية 2021 مصر السنغال
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