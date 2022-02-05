ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟

ضرب الأهلي موعدا مكررا مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف.

سجل محمد هاني هدف الفوز ليقود الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، في مشاركته المونديالية السابعة.

ولعب الأهلي نصف النهائي 3 مرات، 2 منهما أمام الفرق البرازيلية، وواحد في العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

وواجه الأهلي أندية أمريكا اللاتينية في كأس العالم للأندية 3 مرات من قبل وجميعها أتت برازيلية.

أما بالميراس فهو يخوض مشاركته المونديالية الثانية في تاريخه بعد العام الماضي، حيث كان سيشارك في نسخة 2001 المكونة من 12 فريقا بصفته بطل كأس الليبرتادورس عام 1999، رفقة بوكا جونيورز الأرجنتيني بطل ليبرتادورس 2000، ولكن تعرضت النسخة للإلغاء.

وهي نفس النسخة التي كان يفترض أن يشارك بها الزمالك المصري بطل كأس أبطال الكؤوس الإفريقية عام 2000 رفقة هارتس أوف أوك الغاني بطل دوري أبطال إفريقيا في العام ذاته.

نستعرض معا مواجهات الأهلي ضد أندية البرازيل في كأس العالم للأندية:

13 ديسمبر 2006

نصف النهائي في اليابان ضد إنترناسيونال، وانتهى بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

سجل الأنجولي فلافيو هدف الأهلي الوحيد، بينما سجل لإنترناسيونال كل من ألكساندر باتو نجم ميلان الشهير ولويز أدريانو الذي لعب مع ميلان أيضا، ولكن أبرز فتراته أتت مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

رغم الخسارة، كانت هذه المباراة بوابة الأهلي لمعانقة إنجازه المونديالي الأول، حيث تغلب لاحقا على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 بهدفي محمد أبو تريكة مقابل هدف سالفادور كابانياس أورتيجا، ليحقق المركز الثالث.

فيما ذهب إنترناسيونال إلى نهائي البطولة وفاجأ الجميع ليفوز باللقب متغلبا على برشلونة 1-0.

12 ديسمبر 2012

نصف النهائي مرة أخرى، هذه المرة أمام كورينثيانز البرازيلي، وخسر الأهلي بهدف نظيف سجله جوزيه جيريرو.

هذه المباراة قادت الأحمر إلى موعده الأول ضد مونتيري، وفاز مونتيري هذه المرة 2-0 ليعود الأهلي بالمركز الرابع.

أما كورينثيانز، للمرة الثانية كان الأهلي فألا جيدا على البرازيليين، حيث توج باللقب على حساب تشيلسي بهدف نظيف سجله جيريرو أيضا.

11 فبراير 2021

ليست بعيدة عن الأذهان، فهي مباراة تحديد المركز الثالث أمام بالميراس نفسه، والتي نال منها الأهلي برونزيته الثانية في تاريخه.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، بينما أهدر عمرو السولية ومروان محسن.

على الناحية الأخرى سجل جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز ركلتي بالميراس، فيما أهدر كل من روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.