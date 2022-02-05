ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:35

كتب : أحمد أباظة

فرحة لاعبو الأهلي بالفوز على بالميراس بركلات الترجيح

ضرب الأهلي موعدا مكررا مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف.

سجل محمد هاني هدف الفوز ليقود الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، في مشاركته المونديالية السابعة.

ولعب الأهلي نصف النهائي 3 مرات، 2 منهما أمام الفرق البرازيلية، وواحد في العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - لاعب مونتيري: الأهلي عرف كيف يدير المباراة.. كنا نريد صناعة التاريخ كأس العالم للأندية - قنديل: الأهلي أكمل فرحتنا.. الجميع كان على قدر المسئولية منافس الأهلي - تقرير: تعافي ظهير بالميراس من كورونا والتحاقه بالفريق في الإمارات

وواجه الأهلي أندية أمريكا اللاتينية في كأس العالم للأندية 3 مرات من قبل وجميعها أتت برازيلية.

أما بالميراس فهو يخوض مشاركته المونديالية الثانية في تاريخه بعد العام الماضي، حيث كان سيشارك في نسخة 2001 المكونة من 12 فريقا بصفته بطل كأس الليبرتادورس عام 1999، رفقة بوكا جونيورز الأرجنتيني بطل ليبرتادورس 2000، ولكن تعرضت النسخة للإلغاء.

وهي نفس النسخة التي كان يفترض أن يشارك بها الزمالك المصري بطل كأس أبطال الكؤوس الإفريقية عام 2000 رفقة هارتس أوف أوك الغاني بطل دوري أبطال إفريقيا في العام ذاته.

نستعرض معا مواجهات الأهلي ضد أندية البرازيل في كأس العالم للأندية:

13 ديسمبر 2006

نصف النهائي في اليابان ضد إنترناسيونال، وانتهى بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

سجل الأنجولي فلافيو هدف الأهلي الوحيد، بينما سجل لإنترناسيونال كل من ألكساندر باتو نجم ميلان الشهير ولويز أدريانو الذي لعب مع ميلان أيضا، ولكن أبرز فتراته أتت مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

رغم الخسارة، كانت هذه المباراة بوابة الأهلي لمعانقة إنجازه المونديالي الأول، حيث تغلب لاحقا على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 بهدفي محمد أبو تريكة مقابل هدف سالفادور كابانياس أورتيجا، ليحقق المركز الثالث.

فيما ذهب إنترناسيونال إلى نهائي البطولة وفاجأ الجميع ليفوز باللقب متغلبا على برشلونة 1-0.

12 ديسمبر 2012

نصف النهائي مرة أخرى، هذه المرة أمام كورينثيانز البرازيلي، وخسر الأهلي بهدف نظيف سجله جوزيه جيريرو.

هذه المباراة قادت الأحمر إلى موعده الأول ضد مونتيري، وفاز مونتيري هذه المرة 2-0 ليعود الأهلي بالمركز الرابع.

أما كورينثيانز، للمرة الثانية كان الأهلي فألا جيدا على البرازيليين، حيث توج باللقب على حساب تشيلسي بهدف نظيف سجله جيريرو أيضا.

11 فبراير 2021

ليست بعيدة عن الأذهان، فهي مباراة تحديد المركز الثالث أمام بالميراس نفسه، والتي نال منها الأهلي برونزيته الثانية في تاريخه.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، بينما أهدر عمرو السولية ومروان محسن.

على الناحية الأخرى سجل جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز ركلتي بالميراس، فيما أهدر كل من روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية مونتيري باتو فيليبي ميلو
نرشح لكم
"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب كأس العالم للأندية - لاعب مونتيري: الأهلي عرف كيف يدير المباراة.. كنا نريد صناعة التاريخ
أخر الأخبار
"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
عامر حسين: روح المنتخب الحالية قادرة لقيادة الفريق نحو كأس العالم 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كين يقصي برايتون ويطير بـ توتنام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 47 دقيقة | أوروبا
طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
كيروش: إذا كان عليّ أن أدفع ثمنا باهظا فلا أهتم.. المهم هو أن مصر في نهائي أمم إفريقيا 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟ ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي