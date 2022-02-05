كأس العالم للأندية - لاعب مونتيري: الأهلي عرف كيف يدير المباراة.. كنا نريد صناعة التاريخ

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

وصف أرتورو جونزاليس لاعب وسط مونتيري المكسيكي الهزيمة من الأهلي في كأس العالم للأندية بالصعبة.

وتفوق الأهلي على مونتيري بهدف محمد هاني في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وقال أرتورو جونزاليس عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من الصعب التعليق على النتيجة، هزيمة كبيرة كنا نريد صناعة التاريخ".

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وأضاف "علينا العودة مرة أخرى".

وواصل "المباراة صعبة لكن ببساطة نتقبل الهزيمة وسنمضي للأمام، وعلينا أن نرفع رأسنا عاليا".

وأتم "الأهلي فريق جيد وعرف كيف يدير المباراة وخطف الفوز".

وتغلب الأهلي على مونتيري بهدف نظيف سجله محمد هاني ليضرب موعدا ناريا مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية أرتورو جونزاليس
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