كأس العالم للأندية - قنديل: الأهلي أكمل فرحتنا.. الجميع كان على قدر المسئولية

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على فخره بما قدمه الفريق اليوم مشيرا إلى أن الجميع داخل النادي مصري قبل أن يكون أهلاوي.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

وقال طارق قنديل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "فخورون بما قدمه اللاعبون اليوم والصعود للدور نصف النهائي".

وأضاف "نحن مصريون قبل أن نكون من مشجعي الأهلي، فرحنا بصعود منتخب مصر للنهائي واليوم الأهلي أكمل فرحتنا بالصعود لنصف النهائي".

وتابع "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية ويعرفون قيمة الأهلي".

وأتم عن بيتسو موسيماني "نحن منظومة مستقرة في الأهلي، نثق في الجهاز الفني واللاعبين وكلهم على قدر المسئولية".

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

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وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.