ريمونتادا كاميرونية تقتل بوركينا

عاد منتخب الكاميرون بشكل رائع في النتيجة أمام منافسه بوركينا فاسو ليخطف منه المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم إفريقيا 2021.

وعوض منتخب الكاميرون تأخره في النتيجة بثلاثية دون رد إلى التعادل ومن ثم الانتصار في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

والتقى منتخب بوركينا بمنافسه الكاميرون اليوم السبت في ملعب أحمدو أهيدجو في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووصل كلا المنتخبين لتلك المباراة بعد هزيمة بوركينا من السنغال بثلاثة أهداف لهدف، وخسارة الكاميرون ضد مصر بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وكان منتخب الكاميرون فاز في افتتاح البطولة على بوركينا بهدفين لهدف.

افتتح ستيف ياجو أهداف المباراة في الدقيقة 24 لصالح بوركينا فاسو بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أندري أونانا حارس منتخب الكاميرون الهدف الثاني لبوركينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43 بعد فشله في التصدي لتسديدة عيسى كابوريه.

وفي الدقيقة 49 سجل دجيبريل واتارا الهدف الثالث للخيول برأسية قوية.

وقلص منتخب الكاميرون النتيجة بهدف أول عن طريق ستيفاني باهوكين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور دقيقتين فقط أضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثالث بتسديدة بعد ارتطام الحارس البوركينابي بزميله ليستغل الموقف ويدرك التعادل للأسود.

ولجأ المنتخبان مباشرة لركلات الترجيح حيث سجل كل لاعبي الكاميرون ركلاتهم الخمس بنجاح.

فيما تصدى أندري أونانا لركلة إبراهيما توريه ليفوز المنتخب الكاميروني بنتيجة 5-3 ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

استمرار أسطورة الـ49 عاما

كان لمنتخب الكاميرون رقما تاريخيا يحتفظ به لمدة 49 عاما وكاد أن يتحطم على يد بوركينا لكنه لم يحدث.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية ذكرت أن منتخب الكاميرون لم يخسر على أرضه في المباريات الرسمية بعيدا عن الوديات منذ عام 1973.

ولا تعد الهزيمة أمام منتخب مصر في نصف النهائي محتسبة بعدما انتهت المباراة بركلات الترجيح وتُحتسب تعادل.

ديجافو الـ50 عاما

استضاف منتخب الكاميرون كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها مرتين في 1972 و2022، وفي كلا المرتين حصد المركز الثالث.

وتعد هذه هي ثاني مرة يحصد فيها المنتخب الكاميروني البرونزية بشكل عام.

أما بوركينا فاسو فهذه هي ثاني مرة يحصدون فيها المركز الرابع بعد نسخة 1998 التي أقيمت على أرضهم.

وشهد تشكيل بوركينا الاعتماد على مهاجم وحيد هو دجيبريل واتارا.

أما منتخب الكاميرون فاعتمد على العديد من البدلاء وقاد الهجوم ستيفاني باهوكين وكريستيان باسوجوج.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك أي فرص خطيرة حتى جاءت الدقيقة 24.

ففي تلك الدقيقة أرسل عيسى كابوريه عرضية قابلها ستيف ياجو بتسديدة يسارية على الطائر سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبوركينا فاسو.

هدأت المباراة بعد الهدف ومن هجمة مرتدة سريعة لبوركينا أرسل عيسى كابوريه عرضية قبل أن تخرج الكرة من خط الملعب مباشرة وارتطمت بأونانا وسكنت الشباك.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف بعدما تم التأكد من عدم خروج الكرة بكامل محيطها من الملعب واحتُسب لصالح أونانا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 49 أرسل بيرتراند تراوري عرضية من الناحية اليمنى قابلها دجيبريل واتارا برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للخيول.

وبدا أن المباراة انتهت وأن بوركينا في طريقها لحصد البرونزية بسهولة.

لكن ما حدث تاليا لم يكن متوقعا.

في الدقيقة 72 ومن ركلة ركنية لم يشتتها الدفاع جيدا وبعد حدوث ارتباك سدد ستيفاني باهوكين الهدف الأول لمنتخب الكاميرون.

وضغط منتخب الكاميرون بقوة وفي الدقيقة 86 ومن ركلة ركنية أخرى فشل دفاع بوركينا في تشتيتها جيدا استغل فينسنت أبو بكر الموقف وسدد الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وبعد مرور دقيقتين فقط ومن عرضية طولية استغل فينسنت أبو بكر ارتطام حارس بوركينا بزميله ليسدد الكرة في الشباك ويدرك التعادل.

وطالب لاعبو بوركينا باحتساب خطأ لحارس المرمى بداعي إعاقته من قبل أبو بكر لكن تم احتساب الهدف.

واحتسب الحكم المغربي رضوان جيد أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وامتدوا لثمانية بعد توقف اللقاء لعلاج الحارس البوركينابي لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منتخب.

ولجأ المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل كل لاعبي الكاميرون ركلاتهم الخمس بنجاح وأهدر لبوركينا إبراهيما توريه بعدما تصدى له أندري أونانا لينتصر الأسود بنتيجة5-3 ويحصدون المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم.