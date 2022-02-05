كأس العالم للأندية - قناة أبو ظبي توضح سبب عدم بث مباريات الأهلي فضائيا

السبت، 05 فبراير 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي يعقوب السعدي مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي ومونتيري في قناة "أبو ظبي الرياضية" عن سبب عدم عرض مبارايات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية فضائيا.

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الأهلي كأس العالم للأندية قناة أبو ظبي
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