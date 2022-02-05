كأس العالم للأندية - قناة أبو ظبي توضح سبب عدم بث مباريات الأهلي فضائيا

"عرض مخزٍ" و"المأساة" ردود أفعال وسائل إعلام المكسيك بعد خسارة مونتيري من الأهلي

موسيماني: هذا ما أزعجني ضد مونتيري.. ورسالة إلى محمد شريف وكيروش

طاهر محمد: عوضنا الغيابات بالروح ومساندة الجماهير.. وهذا ما وعدنا به لاعبي الأهلي في المنتخب

ذكريات حزينة مع باتو وسعيدة مع ميلو.. ماذا يفعل الأهلي أمام أندية البرازيل في كأس العالم للأندية؟