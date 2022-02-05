أمم إفريقيا - وزير الرياضة يكشف تفاصيل حديثه مع صامويل إيتو

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما دار بينه وبين صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني ونجم المنتخب الأسبق.

وتفوقت مصر على الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "عقب المباراة التقيت صامويل إيتو وأخبرني أنتم أمة عظيمة وتستحقون الفوز ومبروك".

وأضاف "قلت له أقمتم بطولة استثنائية ونقدرك كنجم على المستوى الشخصي وأشكرك، وكان بجواري وائل جمعة أيضا".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال غدا الأحد في النهائي بعد تخطي عقبة الكاميرون.