جمال علام: قادرون على الفوز بـأمم إفريقيا.. وطعنا على إنذار كيروش الأول

السبت، 05 فبراير 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

جمال علام

أوضح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بتظلم لتخفيف عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في النهائي الإفريقي غدا الأحد في كأس الأمم الإفريقية 2021 على ملعب أوليمبيه.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "لدينا لاعبين رجال وجهاز فني محترم قادر على الفوز ببطولة أمم إفريقيا".

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وأضاف "بداية البطولة كانت كل المنتخبات ترغب في مواجهة المنتخب المصري لضعف أدائه، ولكن بعد الأداء القوي بدأ الجميع يخشاه".

وأكمل "قلت في البداية أننا سنخوض 7 مباريات في النسخة الحالية، نريد أن نقدم كل ما لدينا، منتخب مصر لن يفرط في اللقب الثامن".

وأردف "مواجهة السنغال صعبة ولكن اللاعبين على قدر المسئولية وأعدوا أنفسهم وجاهزين للمواجهة".

وعن رد فعل اتحاد الكرة على قرار إيقاف كيروش أجاب: " لم نفقد الأمل في التظلم بحق العقوبة التي تعرض لها كيروش خلال المباراة الماضية، نطعن على الإنذار الأول من أجل إيقاف عقوبة كيروش، ومن الوارد أن يتم العدول عن هذه العقوبة الظالمة، مثلما حدث سابقا".

وواصل "نتظلم ولن نترك حقنا ونأمل في وجود قرار في صالحنا، وفي حال الإبقاء على العقوبة فإن البديل جاهز".

وأتم عن حكم المباراة النهائية: "لا توجد ملاحظات على حكم المباراة النهائية، بعد المباراة نرسل بيانا بالأخطاء لأن ذلك يساعد الاتحاد الإفريقي والكرة الإفريقية".

يذكر أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز سيقود المباراة كحكم ساحة.

كأس الأمم الإفريقية مصر كارلوس كيروش
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