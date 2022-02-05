كأس العالم للأندية - لاعب مونتيري: من الصعب وصف الأمر والغيابات ليس عذرا

أبدى ماتياس كرانيفيتر لاعب وسط مونتيري اعتذاره للجماهير عقب الخسارة من الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على مونتيري بهدف محمد هاني وضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي.

وقال ماتياس كرانيفيتر: "من الصعب وصف الأمر بهذه الطريقة (الفشل)، فقط اعتذر واستمر"

وواصل عبر قناة TNT: "أمض قدما لأن هذا القميص كبير جدا وعلينا الاستمرار في إضافة النجوم إليه".

ورد على هل تأثر الفريق بالغيابات وسفر لاعبين بشكل متأخر أجاب: "لا، هذا ليس عذرا، في هذا النوع من المباريات، نحن 11 مقابل 11 ونحن متماثلون في الملعب".

وأتم "بعض اللاعبين تأخروا ولعبوا لفترة طويلة مع منتخباتهم لكن هذا ليس عذرا".

video:1

كرانيفيتر خاض المباراة كمدافع لتعويض غياب سيزار مونتيس المصاب بفيروس كورونا.

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.