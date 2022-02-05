رصاصة عكسية قاتلة.. بايرن ميونيخ يهزم لايبزج ويواصل الابتعاد بالصدارة

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الألماني التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الألماني.

البداية أتت بهدف توماس مولر لصالح بايرن في الدقيقة 12 من متابعة أسكنها الشباك.

التعادل لم يتأخر كثيرا، حيث أرسل كونراد لايمر تمريرة صوب أندري سيلفا في الدقيقة 27 ليعيد الأمور إلى نقطة البداية.

وسجل مولر هدفا برأسية متقنة بعد عرضية من سيرج جنابري في الدقيقة 36، ولكن قرار تقنية الفيديو قضى بإلغاء الهدف لوجود مخالفة في البداية.

لم ينتظر البافاري طويلا، حيث أرسل كينجسلي كومان عرضية أسكنها روبرت ليفاندوفسكي برأسه في الشباك في الدقيقة 44، لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

وفي الدقيقة 53 أدرك لايبزج التعادل مرة أخرى بصناعة لايمر مجددا. هذه المرة بتسديدة كريستوفر نكونكو.

ولكن لم يصمد التعادل طويلا، إذ سجل جوسكو جفارديول هدفا عكسيا منح بايرن ميونيخ الانتصار.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 52 نقطة في صدارة البوندسليجا بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، بينما تجمد رصيد لايبزج عند 31 نقطة في المركز السابع.