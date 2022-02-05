مؤتمر أجيري: افتقرنا لقليل من الذكاء لوقف مرتدات الأهلي.. نتيجة صعبة للغاية

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لـ مونتيري المكسيكي أسفه بعد الخسارة من الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وفاز الأهلي بهدف سجله محمد هاني ليكتب وصول الأهلي لنصف النهائي.

وقال خافيير أجيري عقب المباراة: "كنا نفتقر إلى القليل من الذكاء لوقف هجماتهم المرتدة، ولم نفهم أنهم كانوا يلعبون بتلك الطريقة، وعندما حاولنا تسجيل هدف، سجلوا هدفا ضدنا".

وأضاف "الوقت مبكر لذلك، لدينا الدوري هناك. لم يكن هذا ما كنا نتوقعه، إنه فشل ذريع، لكن هذا مستمر. لم تكن ليلة جيدة من حيث النتيجة".

وواصل "كان لدينا الوهم جميع، كانت العائلات هنا وقد بذلوا جهدا. نحن آسفون نقدم اعتذارنا للجماهير. كانت نتيجة صعبة للغاية، فشل ونحن نقبله على هذا النحو، ونتقبل العواقب".

وأكمل "المكسيك كان لها العديد من المشاركات في كأس العالم للأندية، ونحن ننضم إلى قائمة أولئك الذين لم يكونوا أبطالا".

وأتم "قرار عدم الدفع بستيفن ميدينا كان قراري، لم يكن جيدا في التدريبات وأدخلت ماتياس كرانفيتير، لقد لعبنا معه بالفعل. هذه قرارات عليك اتخاذها، لا أعتقد أنه كان هناك فرق كبير".

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ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.