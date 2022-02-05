أكرم توفيق: فوز الأهلي على مونتيري طبيعي.. ولدينا فرصة مضاعفة للميدالية

يرى أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أن الفوز على مونتيري طبيعي مشيرا إلى أن الفرصة الآن أكبر في تحقيق ميدالية.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

وقال أكرم توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على مونتيري، من الطبيعي أن يفوز الأهلي في مبارياته أمام أكبر المنافسين في العالم".

وأضاف "الأهلي بإمكانه تقديم مباراة كبيرة والفوز على بالميراس في نصف النهائي".

وأتم "الفريق يمتلك روحا عالية ظهرت بقوة في مباراة مونتيري، ولديه الآن حظوظ مضاعفة للتتويج بميدالية في المونديال".

ويتواجد أكرم توفيق في النمسا للخضوع لعلاج طبيعي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة مصر ونيجيريا في أمم إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

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وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.