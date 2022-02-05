كأس العالم للأندية - عبد القادر: تركيزنا الآن على مواجهة بالميراس

السبت، 05 فبراير 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - أحمد عبد القادر

شدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم للفوز على مونتيري مشيرا إلى أن التركيز الآن على مباراة بالميراس.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "قدمنا مباراة كبيرة أمام مونتيري ونجحنا في الفوز، بالطبع نحن سعداء".

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وأضاف " اللاعبون قدموا كل ما لديهم من أجل الفوز باللقاء".

وتابع "سنواصل مشوار البطولة ونحاول أن نظهر بأفضل شكل ممكن، التركيز كله الآن على مواجهة بالميراس للوصول للمباراة النهائية".

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.

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