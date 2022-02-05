كأس العالم للأندية - علي لطفي: نقاتل من أجل الأهلي.. ورسالة للجماهير

أظهر علي لطفي حارس الأهلي سعادته بالفوز على مونتيري المكسيكي مشيرا إلى أنه يبذل الكثير من الجهد في التدريبات ويشعر بالمسئولية تجاه الفريق.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي.

وقال علي لطفي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بالطبع بالفوز على مونتيري والتأهل لنصف النهائي، إنه خطوة هامة في مشوار الأهلي في البطولة".

وأضاف " هناك حالة من التركيز الشديد على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق، المستوى الذي أظهر به نتيجة الجهد الكبير في التمرين والمسئولية تجاه الفريق والرغبة في تحقيق إنجاز كبير في البطولة".

وأتم " أشكر جماهير الأهلي التي ساندت الجهاز الفني واللاعبين ووثقت بهم، سنقاتل من أجل إسعادهم".

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الفوز هو الخامس لـ الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي وكلوب أميركا في 2006، هيروشيما في 2012، الدحيل في 2020.

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وأصبح محمد هاني سادس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وعماد متعب وحسين الشحات والسيد حمدي.

وثأر الأهلي من هزيمته في مناسبتين أمام مونتيري في 2012 و2013 ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية على الفريق المكسيكي.

ولعب الأهلي مباراته رقم 16 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية لعبا للمباريات في البطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2006 و2012 و 2020 من أصل 7 مرات نجحت فرق إفريقيا في الوصول لنصف النهائي.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الرابعة في المسابقة بعد أوكلاند سيتي في 2006، الدحيل وبالميراس في 2020.