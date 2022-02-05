موسيماني: صححنا الماضي أمام مونتيري.. ومواجهة بالميراس صعبة ولكننا لا نخشى أحدا

أبدى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي اعتقاده بأن الغيابات وظهور اللاعبين الشباب ليست أمور للاستعمال كأعذار، وذلك عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة: "لدينا 11 لاعبا خارج التشكيل ولكننا لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "أنا أيضا خرجت اليوم لتوي من الحجر الصحي".

وأوضح "هذه هي كرة القدم. كل شيء يحدث في الملعب، وبصرف النظر عن الظروف والأعذار يجب أن نفوز".

وعن خسارة الأهلي أمام مونتيري مرتين في السابق قال موسيماني: "أعتقد أننا صححنا ما حدث مع مونتيري في الماضي".

وعن مواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية قال المدرب: "سنكون متماسكين لأننا نعرف بالميراس وفزنا عليهم في العام الماضي".

وتابع "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. لن يكون الفوز سهلا وسنعمل على الفوز عليهم. لقد فازوا بالليبرتادورس مرتين على التوالي وهم فريق كبير ولكننا لا نخشى أحدا".

وكان الأهلي قد تغلب على بالميراس في النسخة الماضية ليحصد المركز الثالث بركلات الترجيح.

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف محمد هاني، ليواجه بالميراس في نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير.





































































































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