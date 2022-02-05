معلول: أظهرنا شخصية الأهلي ضد مونتيري وأنه بمن حضر.. وهذا سبب الاعتماد على المرتدات

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - علي معلول

هنأ علي معلول الظهير الأيسر للأهلي جماهير ناديه بالفوز على مونتيري والتأهل لنصف نهائي لكأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي اليوم السبت على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 سجله محمد هاني.

وتحدث معلول لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "ألف مبروك لكل الأهلاوية على الترشح لنصف نهائي كأس العالم للأندية".

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وأضاف "لدينا غيابات كثيرة لكن الأهلي بشخصيته وتركيزه قادر على تخطي الصعوبات، الحمد لله أظهرنا اليوم شخصية وتاريخ الأهلي وأن الأهلي بمن حضر".

وعن الاعتماد على الهجمات المرتدة قال معلول: "جزء من الخطة التي حضرناها قبل المباراة الاعتماد على المرتدات فنعرف أن مونتيري يتميز في الاستحواذ على الكرة وكنا نستطيع تسجيل هدفين أو ثلاثة الشوط الأول ونجحنا في التسجيل في الشوط الثاني والأهم هو التأهل".

وأتم معلول حديثه "التركيز موجود واجتمعنا باللاعبين كثيرا وقلنا لهم من يريد كتابة التاريخ يجب أن ينتصر في تلك المواجهات، واليوم شخصية الأهلي ظهرت".

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