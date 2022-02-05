وليد سليمان: أشكر رجال الأهلي الذين يظهرون في الأوقات الصعبة.. نعد الجمهور بالأفضل

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

وليد سليمان جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

"الحمد لله على الفوز وأشكر رجال الأهلي الذين يظهرون في الأوقات الصعبة" بتلك الكلمات تحدث وليد سليمان لاعب الأهلي عقب الفوز على مونتيري المكسيكي.

وفاز الأهلي اليوم السبت على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 سجله محمد هاني.

وتحدث وليد سليمان عقب المباراة لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "الحمد لله على الفوز وأشكر رجال الأهلي الذين يظهرون في الأوقات الصعبة".

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وأردف "جمهور الأهلي دائما فوق رؤوسنا ونوعدهم بالأفضل".

وأتم "الأهلي بمن حضر وسنقاتل لرفع رأس النادي الأهلي دائما".

ويستعد الأهلي الآن لملاقاة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

وتعد هذه هي رابع مرة يتأهل فيها المارد الأحمر لنصف نهائي مونديال الأندية في تاريخه.

وليد سليمان كأس العالم للاندية الأهلي مونتيري
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