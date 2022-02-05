انتهت كأس أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (3) - (3) الكاميرون.. الأسود يصطادون المركز الثالث بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والكاميرون، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة بانتصار الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

أمبرويس أيونجو يسجل الركلة الخامسة للكاميرون بنجاح ليقود منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث.

ستيف ياجو يسجل الركلة الرابعة لبوركينا بنجاح.

بيير كوندي يسجل الركلة الرابعة للكاميرون بنجاح.

أونانا يتألقويتصدى لركلة الجزاء الثالثة لبوركينا من إبراهيما توريه.

كارل توكو إيكامبي يسجل الركلة الثالثة للكاميرون بنجاح.

سومايلا واتارا يسجل الركلة الثانية لبوريكان بنجاح.

مومي نجاماليو يسجل الركلة الثانية للكاميرون.

عيسى كابوريه يسجل الركلة الأولى لبوركينا.

فينسنت أبو بكر يسجل الركلة الأولى للكاميرون.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق واللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: مطالبات من لاعبي بوركينا بالحصول على مخالفة لحارس المرمى بداعي ارتطام فينسنت أبو بكر به لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق87: جوووووووووووووووووول ثااااااالث للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر.

ق85: جوووووووووول ثاااان للكاميرون بتسديدة لفينسنت أبو بكر من داخل منطقة الجزاء.

ق72: جوووووووول أووول للكاميرون عن ستيفاني باهوكين.

ق50: جووووووووووول ثاااالث لبوركينا فاسو برأسية قوية من دجيبريل واتارا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جوووووووول ثااااان لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق أندري أونانا بالخطأ في مرماه بعد فشله في التصدي لتسديدة عيسى كابوريه.

ق44: الحكم في انتظار مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق43: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو وسكنت الشباك بالخطأ لكن الحكم المساعد احتسب ركلة مرمى.

ق23: جووووووول ستيف ياجو يسجل الهدف الأول لبوركينا بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل.