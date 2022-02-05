كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - هدف محمد هاني

تأهل الأهلي المصري للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وتخطى الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني.

وضرب الأهلي موعدا مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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ولعب الأهلي في النسخة الماضية أمام الفريق البرازيلي ونجح في الفوز عليه بضربات الجزاء الترجيحية ليحصد الميدالية البرونزية.

وتقام المباراة الثلاثاء المقبل 8 فبراير على ملعب ملعب آل نهيان.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء.

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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