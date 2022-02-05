تشكيل أمم إفريقيا – أبو بكر بديل مع الكاميرون.. وتراوري يقود بوركينا فاسو

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

يبدأ فينسنت أبو بكر الهداف الحالي لـ كأس أمم إفريقيا على مقاعد البدلاء مع الكاميرون أمام بوركينا فاسو، فيما يقود برتراند تراوري تشكيل الخيول.

أعلن توني كونسيساو مدرب الكاميرون، وكاماو مالو مدربا الكاميرون وبوركينا فاسو، تشكيلا الفريقين لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا.

تشكيل الكاميرون شهد البدء بـ فينسنت أبو بكر كبديل، فيما يبدأ كريستيان باسوجوج كمهاجم بجانب ستيفين باهوكين.

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وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

حارس: أندريه أونانا.

الدفاع: أولييفيه مبايزو – هارلود موكودي – جيروم أونجونوي.

الوسط: إجناتيوس جاناجو – جيان أونانا – صامويل جويت – أمبرويس أويونجو.

الهجوم: ستيفين باهوكين – كريستيان باسوجوج.

من جهة أخرى، يبدأ برتراند تراوري كأساسي مع بوركينا فاسو، فيما يقود جبريل واتارا الهجوم.

ويتواجد بلاتي توريه لاعب بيراميدز الجديد كأساسي مع بوركينا فاسو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حارس: فريد أويدراوجو.

الدفاع: ستيف ياجو - إدموند تابسوبا - سومايلا واتارا - عيسى كابوري.

الوسط: إسماعيلا أويدراوجو - إبراهيم بلاتي توريه.

أمامهما: عبده تابسوبا - جوستافو سانجاري - برتراند تراوري.

الهجوم: جبريل واتارا.

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