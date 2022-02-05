جنوى يفرض التعادل السلبي على روما في مئوية مورينيو بـ إيطاليا

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

مورينيو ونيكولو زانيولو أمام جنوى

تعادل روما سلبيا مع جنوى في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإيطالي في المباراة التي شهدت الظهور رقم 100 لـ جوزيه مورينيو في المسابقة.

مدرب روما الحالي وإنتر السابق خاض 100 مباراة في الدوري الإيطالي، حقق الفوز في 61 وتعادل في 22 وخسر 17.

تعادل رفع رصيد روما لـ 39 نقطة في المركز السادس، فيما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

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وحافظ روما على نظافة شباكه في المباراة السابعة من أصل 13 خاضها الموسم الحالي على ملعب الأولمبيكو.

في الدقيقة 14 تصدى روي باتريشيو لرأسية من كاليب إيكوبان وأخرجها الحارس البرتغالي لركنية.

وفي الدقيقة 37 كاد كيلفين يابوه أن يتقدم للضيوف لكن كرته علت العارضة.

في الشوط الثاني كاد كريس سمولينج أن يسجل هدف التقدم للذئاب برأسية قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 55.

وبعد 11 دقيقة تصدى دفاع لتسديدة تامي أبراهام من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ليو أوستيجارد مباشرة.

واستطاع نيكولو زانيولو أن يهز الشباك في الدقيقة 90 واحتفل بخلع قميصه ليتحصل على إنذار، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه زانيولو ليطرد لاعب روما، وتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

روما جنوى الدوري الإيطالي
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