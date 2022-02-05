مؤتمر جمعة: نعيش لحظات هامة في تاريخ المنتخب.. ولن نصمت على ما حدث مع كيروش

وصف وائل جمعة مدير منتخب مصر ما يعيشه المنتخب في الفترة الحالية بـ "اللحظات الهامة في التاريخ".

حضر وائل جمعة مدير منتخب مصر، المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس أمم إفريقيا بدلا من كارلوس كيروش الموقوف من قبل كاف.

وائل جمعة تحدث عن اللحظات الهامة في تاريخ المنتخب، وعن روح اللاعبين التي قادتهم لتلك المرحلة من البطولة.

وقال جمعة في المؤتمر الصحفي: "منتخب مصر يعيش لحظة هامة جدا في تاريخ تلك المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني والتغييرات التي حدثت في اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، هذه لحظة هامة لمجموعة اللاعبين الأبطال الذين يتواجدوا معنا ويستحقوا كل تقدير على ما بذلوه في البطولة".

وأضاف "منذ حضورنا للكاميرون قابلنا صعوبات كبيرة على مستوى التنقل وهذه سادس مرة لي أشارك في كأس أمم إفريقيا وأستطيع القول إن هذه أصعب بطولة أشارك فيها، وكل بلدنا بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر شاب يقدر ما يفعله كل اللاعبين لبلدهم. أتمنى أن تتم مكافئتهم بالحصول على لقب البطولة غدا".

جمعة أتبع "المباراة النهائية لحظة ممتعة لكل لاعب من واقع خبراتي، ويكون قد بذل فيها كل ما أوتي من قوة خلال البطولة ليصل لتلك المباراة، أرى أنها لحظة ممتعة خاصة مع التتويج باللقب ولا نطلب من اللاعبين تقديم أكثر مما قدموه من روح البطولة التي أظهروها بالفعل منذ البداية".

مدير المنتخب أكمل "رغم الضغط الكبير بعد الهزيمة من نيجيريا، استعاد الجميع ثقته في نفسه وتغلبوا على أنفسهم وعلى منافسين كبار جدا مثل كوت ديفوار والمغرب والكاميرون كمنتخبات مرشحة للتتويج باللقب وهذا ثقل لهذا الجيل من اللاعبين الذي يشارك الكثير منهم لأول مرة".

واستمر "لدينا محمد صلاح الذي يقارن بأفضل لاعبي العالم، وأرى بأن صلاح أثبت في تلك البطولة أنه قائد لمنتخب مصر بشكل واضح جدا خلال كل المباريات الصعبة وأعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقائق مبارياتنا، وأتمنى أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم، وأن يكون التتويج بتلك البطولة خير تتويج لمسيرته مع المنتخب".

أيقوة المنتخب التاريخي واصل "هذه لحظة هامة للتتويج ويجب أن أستغل ذلك السؤال للإشادة بالجهاز الطبي والفني في تأهيل اللاعبين للمباريات رغم الإصابات وفقدان لاعبين مهمين لنا ولكن كل من شارك كان في الموعد وساعدنا في التأهل للنهائي".

جمعة استرسل "أعتبر كل مباراة خضناها كانت نهائية والجهاز الطبي قام بدوره على أكمل وجه، خاصة أنه في كل مباراة كنت تشعر أننا نلعب أول مباراة، وأتمنى استمرار ذلك ضد السنغال، وأتمنى استمرار الروح والقتال كذلك اللذان يعوضان أي إرهاق قد يطولنا ضد السنغال".

مدير المنتخب استفاض "شكرت الجهاز الطبي من قبل بسبب تأهيل وإعداد اللاعبين بشكل جيد جدا وتغلبنا على كثرة التنقلات، وشيء آخر ساعدنا هو روح اللاعبين وقتالهم وتستطيع رؤية ذلك من فرحة اللاعبين بعد المباريات والفوز، وتستطيع من خلال ذلك معرفة لماذا ننتصر وهذا سيستمر حتى الفوز باللقب إن شاء الله".

وأتم "قابلنا صعوبات كبيرة جدا أهمها الضغوط التي وقعت على مدربنا خلال البطولة ورأينا حالة التحفز والاستعداد لمعاقبة مدربنا لكن هذا لا يليق باسم مصر أو مدرب منتخب مصر أن يتم التعامل معنا بذلك الشكل، ورأينا ضد الكاميرون الحكم الرابع دخل غرفة الملابس وهدد كيروش وهدنني بالاستبعاد من المباراة وهذا غريب جدا بالنسبة لي بعدما خضت الكثير من المباريات الدولية وأول مرة يحدث معنا ذلك وهذا أثر علينا وعلى اللاعبين ولدينا موقف بعد البطولة سنتخذه".

منتخب مصر تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة تاريخيا بعد الفوز على الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال مساء غد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.