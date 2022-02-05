أمم إفريقيا – مؤتمر كوليبالي: مصر استحقت مكانها بهزم كبار إفريقيا.. وأعرف اللعب ضد محمد صلاح

تحدث كاليدو كوليبالي نجم منتخب السنغال ومدافع نابولي الإيطالي عن مواجهة منتخب مصر وقائدها محمد صلاح، في نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر وأسود التيرانجا.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي: "كما قال المدرب نحن متحمسين للغاية للعب هذه المباراة النهائية. نعلم أن التحضير للنهائي صعب حيث هناك الكثير من العناصر التي يجب أن نتعامل معها ولكننا نعلم أننا سنكون جاهزين".

وأضاف "فرصة التواجد على الملعب غدا تمثل أمرا كبيرا للغاية. سنواصل التحضير بالطريقة الصحيحة عبر المران الأخير وهذا هو الأكثر أهمية الآن، البقية بين يدي المدرب وأيدينا وسنكون تحت تصرف المدرب حتى بداية المباراة، ثم سنفعل كل ما يمكننا فعله للعودة بالكأس".

وأوضح "هذا أول نهائي أمم إفريقيا بالنسبة لي، في النسخة السابقة لم أتمكن من لعب النهائي. هذا أحبطني ولكني كنت أملك الثقة في زملائي وإخوتي في 2019. اليوم لدي الفرصة لتعويض هذا النهائي، ويجب علينا العمل كفريق ولاعبين لتحقيق شيء من أجل السنغال".

وتابع "هكذا أفكر، والكل يفكر بنفس الطريقة، فوز السنغال أهم ممن سيلعب، ولذلك أفعل كل شيء لأضع نفسي تحت تصرف الفريق والمدرب. إنه حلم بالنسبة لي وصورة أملكها في رأسي. إنه حلم كل السنغاليين".

وواصل كوليبالي "ستكون مباراة ندية للغاية. مصر استحقت مكانها وأثبتت ذلك بالفوز على كبار منتخبات إفريقيا. يجب علينا أن نقدم مباراة كبيرة لنعود بالكأس الذي يهرب من أيدينا منذ سنوات عديدة. هذا هو الهدف الأهم ونتمنى أن نتمكن من الفوز بهذا النهائي".

وعن خطورة محمد صلاح وذكرياته معه قال كوليبالي: "محمد صلاح لاعب كبير نعرفه جميعا. حظيت بفرصة اللعب ضده حين كان يلعب مع روما في إيطاليا كما لعبنا ضد ليفربول وبالتالي أعرف اللعب ضده بعض الشيء".

وأضاف "أعتقد أن صلاح يملك تأثيرا كبيرا على الفريق ويجب الحد منه وتقليل لمسه للكرة، فهو لاعب يمكنه صناعة الفارق في أي وقت وبالتالي يجب التركيز أمامه طوال المباراة ولكن دون نسيان البقية، لأن الخطر وارد من لاعب آخر. يجب الحذر من صلاح ومن بقية الأسلحة الهجومية لمصر".

وعن قيمة هذه المباراة قال المدافع السنغالي: "لعبت الكثير من المباريات الهامة في مسيرتي ولكني أعتقد أن هذه هي الأكثر أهمية. إنها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا وفرصة تحقيق بطولة قارية. هذه مباراة هامة للغاية بالنسبة لي وبالنسبة لكل اللاعبين في الملعب، ولذلك سنعتمد على القوة الذهنية والبدنية للفوز بهذه المباراة".

أما عن دور الدفاع وأهميته في هذه المباراة قال كوليبالي: "نتحدث كثيرا عن المهاجمين بالفعل ولكن للفوز بالبطولة يجب أن نكون أفضل دفاع في كأس أمم إفريقيا وهذا ما نجحنا بتحقيقه حتى الآن، لأن جودة البطولة واللاعبين تزداد هجوميا، ولهذا نحن سعداء بتلقي أقل عدد ممكن من الأهداف".

واختتم "غدا سيقدم المهاجمون كل ما لديهم لتسجيل الهدف الذي نحتاج إليه للفوز، وفي الخلف سنركز ولكن العمل الدفاعي لا يعتمد على الخلط الخلفي فقط بل على الفريق بأكمله للدفاع جيدا من الأمام، وهذا لن يكون سهلا في مباراة نهائية".

وتقام المباراة غدا -الأحد- 6 فبراير على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.