الدرجة الثانية – انتصار أسوان على المنيا في قمة الصعيد

السبت، 05 فبراير 2022 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انتصر أسوان اليوم السبت على منافسه المنيا بهدفين لهدف في قمة الجولة 17 من الدرجة الثانية من الدوري المصري ضمن منافسات مجموعة الصعيد.

سجل محمد رزق لأسوان من ركلة جزاء وتعادل مصطفى الشوبكشي للمنيا ثم أحرز محمود صلاح هدف الانتصار لأسوان.

وانتصر بترول أسيوط على كيما أسوان ثلاثة أهداف لهدف.

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سجل وليد عطية ومحمود زلاكة وعمرو سعيد لبترول أسيوط، فيما سجل هدف كيما أسوان الوحيد، كمال شريف.

وفاز مركز شباب طامية على سوهاج بهدفين لهدف.

سجل أحمد سالم وعلي كامل لطامية، وسجل محمد عماد هدف سوهاج الوحيد.

وانتصر تليفونات بني سويف على المدينة المنورة بهدفين دون رد سجلهما محمد جمال وعبد الرحمن "بودي".

وفاز الألومنيوم على ملوي بهدفين مقابل هدف.

سجل وائل علي وعلي محمود نجاح للألومنيوم فينما أحرز حسام هريدي هدف ملوي من ركلة جزاء.

وانتصر قنا على البداري بهدف سجله حسن ديالو.

وتعادل بني سويف مع الإعلاميين سلبيا بدون أهداف.

فيما تقام غدا الأحد مباراة بين ديروط مع الفيوم.

بتلك النتائج يتصدر أسوان المجموعة بـ37 نقطة يليه المنيا بـ32 نقطة ثم كيما أسوان بذات عدد النقاط.

ويحتل بترول أسيوط المركز الرابع بـ31 نقطة يليه الألومنيوم بـ28 نقطة ثم الفيوط سادسا بـ26 نقطة وله لقاء أقل.

ويحتل مركز شباب طامية المركز السابع بـ23 نقطة يليه المدينة المنورة بـ22 نقطة ثم ديروط بـ21 نقطة وله لقاء أقل والإعلاميين عاشرا بـ20 نقطة.

وفي المركز الـ11 جاء بني سويف بـ19 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه سوهاج.

ويأتي تليفونات بني سويف في المركز الـ13 بـ17 نقطة ثم مليو بـ15 نقطة وقنا بـ13 نقطة.

ويأتي البداري في المركز الـ16 والأخير بثماني نقاط.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد أسوان المنيا
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