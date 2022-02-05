تشكيل كأس العالم للأندية - فونيس موري وميزا وبيتزارو يقودون هجوم مونتيري أمام الأهلي

أعلن خافيير أجيري تشكيل مونتيري لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويتواجد ماتياس كرانفيتير لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب سيزار مونتيس.

ويقود روجيلو فونيس موري هجوم الفريق المكسيكي ومن خلفه يتواجد الثنائي رودلفو بيتزارو وماكسيميليانو ميزا.

وجاء تشكيل مونتيري:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

الوسط:– سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء وتنقلها أبو ظبي اكسترا.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.