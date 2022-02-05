تألق كيبا ينقذ تشيلسي من شبح الخروج المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 05 فبراير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

احتفال كبيا بعد تصديه لركلة الجزاء

أنقذ كيبا أريزابالجا حارس تشيلسي فريقه من شبح الخروج المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز تشليسي على بلايموث بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل هدفي تشيلسي كل من سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو، بينما سجل مكاولي جيليسفي هدف بلايموث الوحيد.

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تقدم جيليسفي بالهدف الأول لبلايموث في الدقيقة الثامنة مستغلا ركلة حرة مباشرة نفذها جوردان هاوتون داخل منطقة الجزاء ليسجلها في المرمى بنجاح.

وفي القيقة الـ 41 تعادل أزبليكويتا لتشيلسي بطريقة رائعة بكعب القدم بعد عرضية من ماسون ماونت.

وفي الشوط الثاني حاول تشيلسي كثيرا إدراك الهدف الثاني ولكن تألق الحارس والعارضة منعوا لاعبو البلوز من التسجيل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي الوقت الإضافي وتحيدا في الدقيقة الـ 108 نجح البديل ماركوس ألونسو في إدراك الهدف الثاني بعد تمريرة من كاي هافيرتز ليسجل الكرة في المرمى مباشرة بتسديدة واحدة.

وفي الدقيقة الـ 118 أنقذ كيبا حارس تشيلسي ركلة جزاء سددها ريان هاردي ليمنع تشيلسي من الخروج مبكرا من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فاز وستهام بصعوبة على كيديرمينيستير بهدفين مقابل هدف.

تقدم كيديرمينيستير في الدقيقة الـ 19 من عمر المباراة عن طريق بيني.

وتعادل ديكلان رايس لوستهام في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتتجه المباراة للوقت الإضافي.

وتمكن جارود بوين من تسجيل الهدف الثاني لوستهام في الدقيقة الـ 120 بعد تمريرة من أرون كريسويل ليسجل هدف الفوز.

تشيلسي ويستهام كأس الاتحاد الإنجليزي
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