فريق كريم حافظ بلا فوز في آخر 13 جولة من الدوري التركي

تلقى يني ملطية سبور هزيمة جديدة في الدوري التركي بالسقوط اليوم السبت أمام مضيفه فاتح قرة جمرك بهدف المدافع صالح دورسون في الدقيقة 63.

وشارك المصري كريم حافظ في المباراة كاملة مع ناديه ملطية الذي حل ضيفا على فاتح قرة جمرك في الجولة 24.

وارتقى الأخير للمركز 11 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 33 نقطة بينما ظل ملطية الأخير ورصيده 16 نقطة.

ولم يفز ملطية في آخر 13 جولة من الدوري.

انتصاره الأخير يعود إلى 22 أكتوبر الماضي أمام ألتاي الذي يضم المصري أحمد ياسر ريان.

ويحل ملطية ضيفا على سيفا سبور في 13 فبراير الجاري.

وشارك حافظ (25 عاما) في 21 مباراة مع ملطية في الموسم الجاري.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023.