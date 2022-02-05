خبر في الجول - موسيماني يقود الأهلي من الملعب ضد مونتيري

السبت، 05 فبراير 2022 - 16:37

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

علم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سيكون حاضرا في ملعب مباراة مونتيري المكسيكي اليوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ووافقت اللجنة المنظمة للبطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب الأهلي بحضور موسيماني للمباراة، بعد سلبية آخر مسحتين خضع لهما المدرب.

وبذلك يقود الجنوب إفريقي القافلة الحمراء من ملعب آل نهيان ضد بطل أمريكا الشمالية.

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وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء وتنقلها أبو ظبي اكسترا.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.

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